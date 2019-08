Te midden van de geschokte reacties na de aanslag in El Paso, vielen de woorden op van George P. Bush, een neef van de voormalige president. De Republikein vocht in Afghanistan tegen terroristen en ziet hetzelfde kwaad bij blanke nationalisten in de VS. Het ’witte terrorisme’ is volgens Bush een reële dreiging en moet even ferm worden bestreden als alle andere vormen van terreur.