’Staatskas loopt vol door heffingen’

We leven in een rijk land wordt ons voorgehouden. Wil dan niemand zich zorgen maken over de gigantische berg aan schuldpapier die de Europese Centrale Bank heeft opgekocht omdat de schuldenaren het nu -en wie weet wel nooit- kunnen terugkopen? Het gaat om minimaal 8.000 miljard. Nederland is voor bijna 6 % aandeelhouder van de ECB en loopt dus een risico van 480 miljard, ruim meer dan onze huidige staatsschuld. Wie is er hier rijk?

Ger Becker Hof, Hoogeveen