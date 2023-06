’Kind thuis opvoeden’

Moeten ze hier in Nederland ook doen. Maar vergeet niet dat normen, waarden en discipline bijbrengen gewoon thuis door de ouders gedaan moet worden. Anders krijg je chaos. Ik ben van de generatie waar militaire dienstplicht nog een gewone zaak was. In mijn diensttijd was het niet nodig om ons dit bij te brengen. Dit had ik van huis uit al.

Rick Prins, Amstelveen