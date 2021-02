Adoptiepraktijk aanpakken

Adoptie-ouders en adoptiekinderen zijn een petitie begonnen tegen de opschorting. Zij krijgen van een meerderheid van de respondenten geen gelijk. De vraag is of de opschorting van adoptie-procedures in Nederland helpt om malversaties tegen te gaan. Een flinke meerderheid van de stemmers denkt van niet. Zij denken dat kinderhandel en fraude nog steeds blijven bestaan. Desondanks vindt menig deelnemer dat een volgend kabinet adoptie moet blijven verbieden.

Een respondent pleit voor een pas op de plaats. „Eerst uitzoeken hoe het zit en dan eventueel weer procedures opstarten met landen die de boel wel op orde hebben.” Volgens iemand anders is helemaal verbieden beter. ,,Dat gesleep met kinderen om alleen maar te voorzien in de behoeften van volwassenen, is verschrikkelijk.”

De meeste stemmers vinden niet dat de verhouding tussen adoptie-ouders en hun kinderen door de uitkomsten van het rapport in een kwaad daglicht is komen te staan. Het rapport gaat over adopties tot 1997. Sommigen wijzen erop dat er sinds 1997 al veel is veranderd. „Natuurlijk gaan adopties fout, maar je hoort nooit iemand over de vele malen dat het wel goed gaat.” De meeste respondenten geloven niet dat de situatie rondom adopties sindsdien is verbeterd. Wel vindt iets meer dan de helft dat mensen die nu wachten op een kindje, worden gestraft voor fouten in het verleden.

Toch is er bij de respondenten weinig begrip te bespeuren voor mensen die willen adopteren. Zo denkt een flink aantal dat er in Nederland genoeg kinderen zijn die geadopteerd kunnen worden. ,,Waarom kinderen uit het buitenland halen, terwijl er in Nederland genoeg kinderen zijn zonder ouders?” Anderen verwijten wensouders 'egoïsme'. „Veel vrouwen wachten te lang met kinderen krijgen. Eerst moeten ze zo nodig carrière maken en feesten. En dan moet er ineens een kind komen.” Iemand anders neemt het juist op voor wensouders: ,,Het besluit tot opschorting ontkent de huidige, strenge praktijk en is genomen over de rug van kinderen, wensouders en adoptie-ouders. Het leidt af van de misstanden die er vroeger waren. Wat er moet gebeuren, is de adoptiepraktijk hervormen.” Deze respondent tekent hierbij ook aan dat het verblijf in tehuizen van kinderen vele malen schadelijker is dan opgroeien bij adoptie-ouders. Een andere reactie: ,,Jonge adoptiekinderen krijgen nare vragen en adoptie-ouders worden gezien als kinderhandelaren. En waar het allemaal om ging: het boven water halen van misstanden, is totaal ondergesneeuwd. Dat is triest en onnodig.”

Een ervaringsdeskundige, adoptiefouder van twee kinderen: ,,Ja, het is verkapte kinderhandel met ondoorzichtige kostenoverzichten en onduidelijke rapporten van de locale kinderbescherming. Dat moet echt anders.”

De meeste respondenten denken dat het niet schadelijk is als een kind bij niet bij zijn biologische ouders opgroeit. Een reactie: „Een kind heeft het recht om op te groeien bij zijn biologische ouders. Lukt dan niet, dan heeft het recht om op te groeien bij een gezin.”