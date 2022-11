Woordvoerders en journalisten: ze kunnen niet met en niet zonder elkaar

Premium Carrière

Flexwerker met long covid kan niet re-integreren: ’Hele lijf verkrampt’

Ze hadden de pech long covid op te lopen terwijl ze een flexcontract hadden. Hun re-integratie loopt stroef, want er is meestal geen bedrijf is waar ze kunnen terugkeren. Na twee jaar ziek zijn belandt de overgrote meerderheid in de WIA. Het zijn dertigers als Yassine en Susan. „Dit gun ik niemand.”...