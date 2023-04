Brief 1 ’Vreemde uitlatingen D66’er De Groot’

D66-Kamerlid Tjeerd de Groot bagatelliseert dit gegeven te pas en te onpas. Het wekt wrevel op bij agrariërs, burgers en zelfs bij collega-politici. In veel Europese lidstaten zoals Frankrijk, Spanje, Portugal is landschapsbeheer nagenoeg geen issue getuige het beeld op het platteland in genoemde landen. Verwaarloosde percelen grond van boeren, bedrijfsafval zoals plastic en allerlei ander vuil. Zelfs paarden, schapen, geiten etc die op zeer arme, kale grond in de barende zon staan. Wat een weelde als je na verloop van tijd in Nederland terugkeert en door het platteland rijdt. D66 raaskalt maar wat om hun eigen gelijk.

H. de Greef

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: