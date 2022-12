’Chantage met slavernijexcuses’

Het is een grof schandaal dat er eisen worden gesteld. In dit verband is het onbegrijpelijk dat minister Kaag, D66, van Financiën afreist naar genoemde regio’s om de rimpels glad te strijken. Toegeven aan de gestelde eisen en miljarden schadevergoedingen, is een niet goed te praten voorbeeld van bestuurlijk zwakte. Het is ook onvoorstelbaar dat Kaag, dit doet en niet de minister van Buitenlandse Zaken, Hoekstra. Geconcludeerd kan worden dat maken van excuses volkomen misplaatst is. Het kabinet bevordert juist discriminatie en racisme. Het zal leiden tot verzet en protesten in het land.

M. Loermans