Uitslag Stelling: Zet in op beter onderwijs

De formerende partijen willen het aantal migranten verminderen, zowel asielzoekers als ook kennismigranten. De meerderheid juicht dat toe. „Er is meer dan genoeg potentie in Nederland”, meent een deelnemer.

Sommigen vinden het moeilijker om ja of nee te antwoorden op de vraag of het verstandig is om minder arbeidsmigranten toe te laten. „Er zijn sectoren waar het voordeel oplevert, dus het moet selectief worden toegestaan.” Zo stelt een respondent: „Het moet minder aantrekkelijk gemaakt worden als het om laaggeschoolde arbeid gaat die met innovatie geautomatiseerd kan worden. Hierbij wegen de baten van dergelijke migranten (lees het stuk over daklozen, Tel. 8/1) niet op tegen de kosten voor de maatschappij. Hoogopgeleide kennismigranten daarentegen zorgen voor meer innovatie.” Een ander zegt het zo: „Arbeidsmigranten alleen toelaten wat we nodig hebben, kennismigranten hebben we zeker nodig voor onze economie.” Economen en werkgevers waarschuwen dat het weren van kennismigranten ten koste gaat van onze welvaart, maar daar is slechts 27% het mee eens, zoals deze deelnemer: „Het is kortzichtig beleid, op de lange duur is dit desastreus voor Nederland.”

De meerderheid (59%) is van mening dat het aantal mensen dat in Nederland afstudeert (in een technische opleiding) aan de universiteit, hbo of mbo genoeg is om alle vacatures te vervullen. Verschillende respondenten vinden wel dat Nederlandse studenten meer kans moeten krijgen op universiteiten en (technische) hogescholen. „Mijn kinderen zijn meermaals uitgeloot voor een medische studie. Wel studieplaatsen aan buitenlandse studenten geven, maar Nederlanders moeten loten?” Anderen stellen voor Nederlands als voertaal te gebruiken in het hoger onderwijs. „Hier studeren? Nederlands leren.”

Dat de Tweede Kamer onlangs besloot het belastingvoordeel voor hoogopgeleide expats te versoberen, vindt bijna 80% een goede zaak. „Expats drijven met hun belastingvoordelen de huizenprijzen onnodig veel op omdat ze netto veel meer te besteden hebben", is een van de argumenten. En: „Expats integreren nauwelijks in onze maatschappij, leren onze taal niet en leven in een eigen luxe bubbel.” Daarnaast vinden velen het oneerlijk: „Ik heb meegemaakt dat een collega van buitenlandse komaf met dezelfde functie bruto hetzelfde verdiende, maar netto 300 euro meer overhield dan ik.”

Of bedrijven baat hebben bij internationale medewerkers, betwijfelen de meesten. Iemand vertelt: „Ik zit in de IT en heb veel te maken met Indiërs. Dat zou goedkoper moeten zijn, maar het gros is feitelijk nog maar een beginner en stelt ook geen vragen als iets niet duidelijk is, wat voor ons extra werk en controle betekent.”

Dat de groei van de arbeidsproductiviteit in Nederland al jaren afneemt, baart de meerderheid wel zorgen. Bijna driekwart vindt dat we meer moeten investeren in innovatie. Een respondent verklaart: „De oplossing ligt in innovatie, het efficiënt maken van bedrijfsvoering en investeren in eigen inwoners.”