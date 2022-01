Premium Het beste van De Telegraaf

De Kwestie - Keyvan Shahbazi, cultureel psycholoog ’Beulen van Iran laten corona hun werk doen’

De vrijheid om te zeggen en te schrijven wat je vindt staat in ons land onder druk. Waar die druk toe kan leiden, weet men in Iran. Vrijdenkers zijn hun leven niet zeker. Keyvan Shahbazi rouwt om schrijver Baktash Abtin, die zaterdag in gevangenschap geketend de coronadood stierf.