Brief 2 ’Los problemen Schiphol op’

Aan de chaos op Schiphol ligt personeelstekort ten grondslag en dat heeft ook te maken met het uitbuiten van het bagage-afhandelingspersoneel. Daarbij komt nog het incompetente management.

Wat nu te doen? Er zijn werklozen te over en wat gaan we weer opperen? Vluchten afschaffen en mensen moeten vaker met de trein reizen. Tja, dit is de weg van de minste weerstand en dat geeft straks weer problemen op het spoor. Oplossen, die chaos op Schiphol is mijn devies.

Ruurd Wever