Uitslag Stelling: Nooit eigen rechter spelen

Dat gebeurt vaak niet zachtzinnig. In Arnhem vond een 73-jarig slachtoffer van pedojagers de dood nadat hij in de val was gelokt. In Goes werd vorige week een man mishandeld, vermoedelijk als gevolg van een pedojacht.

Een zeer ruime meerderheid van de respondenten vindt dat de jongens die verantwoordelijk zijn voor de dood van de ex-docent in Arnhem zwaar gestraft moeten worden. Een meerderheid vindt dat iedereen die vermeende pedofielen bedreigt, straf verdient.

Een deelnemer kenschetst hen als volgt: „Luie sensatiezoekers die alleen maar willen vechten onder het mom van een zogenaamd goed doel. Laffe mannen die alleen als groep lef hebben en dan mensen gaan doodtrappen. Zij moeten zeer zwaar gestraft worden.”

Een respondent maakt zich zorgen: „Zo’n groepje idioten zal je maar onterecht verdenken, bijvoorbeeld op grond van een gerucht en niet gehinderd door kennis van wetten en bevoegdheden. Ze maken op die manier levens kapot”. Een andere deelnemer vult aan: „Uitlokking kan mensen dingen laten doen, die ze anders nooit gedaan zouden hebben”.

Pedojagers zeggen de politie te hulp te schieten. Een derde van de deelnemers beaamt dit. Een overgrote meerderheid is het echter eens met de politie. Deze juicht het ’voor eigen rechter spelen’ namelijk niet toe en zit niet op zulke hulp te wachten. Een reactie: „De politie is zwaar onderbezet, maar deze avonturiers kunnen ze missen als kiespijn. Je hebt er meer last van dan dat ze helpen.” Iemand anders schampert: Als je op pedo’s wil jagen, dan moet je bij de politie solliciteren”.

Toch vindt bijna twee derde pedofilie in Nederland een groot probleem. Echter kan een behoorlijk grote groep niet begrijpen waarom het door de pedojagers geleverde bewijs bijna nooit standhoudt voor de rechter. Iemand begrijpt de frustratie van ouders die zijn geconfronteerd met misbruik van hun kinderen en bij wie politieonderzoek weinig resultaat heeft opgeleverd. „Ik snap dan wel dat je zelf wilt ingrijpen, of dat je hulp daarbij niet weigert.” Andere respondenten vinden dat de politie meer capaciteit moet vrijmaken voor het opsporen van zedendelicten. „Dat lijkt me nuttiger dan het uitdelen van coronaboetes.”

Er zijn een aantal verklaringen voor de opkomst van het pedojagen. Driekwart van de stemmers denkt dat het komt doordat de politie te veel zedenzaken moet laten liggen, vanwege capaciteitsproblemen. Minder deelnemers denken dat het voortkomt uit verveling onder groepen mannen, die door de coronamaatregelen hun energie niet elders kwijt kunnen. „Misschien verveel je je in deze coronatijden en wil je de politie helpen. Ga dan verkeersovertreders aangeven.”

Een meerderheid vindt de jacht op pedofielen lijken op een heksenjacht. Zorgwekkend vindt meer dan twee derde dat er 250 incidenten bekend zijn bij de politie waar pedojagers bij betrokken zijn. Enkelen draaien de probleemstelling om. Iemand merkt op: „Dan moeten er dus toch ook heel veel pedofielen actief zijn. Die lopen dus nog vrij rond. Daar moet de politie iets aan doen.”