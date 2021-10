’Zwak verweer van Hoekstra’

Het zij gezegd: deze affaire speelde nog vóórdat hij toetrad als minister tot Rutte III. Hij trachtte zich eruit te redden door te verklaren dat hij niet had geweten dat de investering via de Maagdeneilanden verliep. Toch wel erg naïef en doorzichtig voor iemand die minister van Financiën is geworden. Hij gaf nog toe dat hij onzorgvuldig gehandeld had door hiernaar geen onderzoek te hebben gedaan. Een zwak argument. In de Kamer is dan ook weinig begrip en vooral geen geloof. Wat dat betreft had hij beter een voorbeeld kunnen nemen aan Mark Rutte die weg kwam met de one-liner dat hij er geen herinnering aan had. In beide gevallen heb je natuurlijk lak aan de Tweede Kamer en zitten ze gewoon te liegen. En in beide gevallen weten ze bij voorbaat dat ze er mee weg komen.

Jan Muijs, Tilburg