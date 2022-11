’Code rood voor Oranje’

Met meer geluk dan wijsheid werd de eerste wedstrijd van Oranje van Senegal gewonnen. Tegen Ecuador was het spel nog bedroevender en mocht het Nederlands elftal de handen dichtknijpen met het 1-1 gelijkspel. Het is onbegrijpelijk dat Louis van Gaal Oranje tegen op papier zwakke landen als Senegal, Ecuador en Qatar, een zwaar verdedigend 5-3-2 systeem laat spelen ipv het vertrouwde aanvallende 4-3-3- systeem. Bovendien ontbrak de vechtersmentaliteit en hing het team als los zand aan elkaar.

Als we op deze voet doorgaan zijn we in de achtste finale tegen een echt sterke tegenstander kansloos en gaan we roemloos ten onder. Ik hoop dat Van Gaal op tijd bij zinnen komt en zijn team offensief met het mes tussen de tanden tegen Qatar laat spelen en de supporters weer wat te juichen hebben, want anders is de afgang compleet.

Frans Boomer, Nieuwegein