Brief 1 ’Box 3-heffing was onrechtmatig’

De niet-bezwaarmakers tegen de belastingheffing over spaargeld in Box 3 krijgen geen compensatie. Staatssecretaris Marnix van Rij volgt hiermee de gerechtelijke uitspraak van de Hoge Raad. Wat Van Rij en de rechters echter vergeten is dat de Belastingdienst het bezwaar maken hebben ontmoedigd. De Belastingdienst verweerde zich aanvankelijk dat als de heffing onrechtmatig zou zijn het collectief zou worden gewijzigd. Voorts hebben diverse bezwaarmakers rechtszaken verloren. Ook dat leidde er toe dat getroffen belastingbetalers geen heil zagen in bezwaar maken.\

.

Wat het meest bevreemdend en beschamend is, is dat de Hoge Raad enerzijds heeft bevestigd dat de Box 3 heffing niet was toegestaan en anderzijds concludeert dat niet bezwaarmakers geen recht op compensatie hebben. Dit draagt een contradictie in zich. Ongeacht wel of geen bezwaar ,de onrechtmatigheid van de heffing geldt voor iedereen. Dus iedereen moet compensatie krijgen!

Rob Vermeulen, Gouda