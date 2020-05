Brief 1 ’Kies voor kernenergie’

En daarom heeft onze overheid in al haar wijsheid besloten dat we biomassacentrales moeten hebben om ’groene’ energie op te wekken. Biomassa werkt met het verstoken van hout als grondstof voor de opwekking van energie. Dat hout komt onder meer van gekapte bossen in de VS. En dat wordt verstookt, als in een reusachtige open haard, met alle CO2 uitstoot van dien.

Terwijl de gewone Nederlander zijn open haardje niet of nauwelijks meer mag laten branden. Terwijl een paar kerncentrales Nederland op een veel schonere, efficiëntere en milieuvriendelijker wijze van energie zouden kunnen voorzien. Ik zeg: Weg met biomassa, welkom kerncentrale.

W. Praal, Capelle aan den IJssel

