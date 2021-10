Uitslag Stelling: ’Nederland nog niet veilig’

RIVM-baas Jaap van Dissel verwacht geen lockdown deze winter, maar slechts een derde van de stemmers gelooft dat hij gelijk gaat krijgen. Van Dissel waant Nederland veilig vanwege de hoge vaccinatiegraad, maar dat vertrouwen wordt door een meerderheid van de deelnemers niet gedeeld. Velen zijn het vertrouwen in de RIVM-topman een beetje kwijt. „De voorspellingen van Van Dissel zijn al meer dan eens onjuist gebleken. Denk aan al die keren dat hij het mis had, bijvoorbeeld met de mondkapjes en toen hij dacht dat het virus vanuit China ons nooit zou bereiken.”

Van Dissel vindt niet dat er een derde vaccinatieronde moet komen met een zogenaamd boosterprik. De meeste stemmers vinden echter dat deze prik er wél moet komen voor iedereen, dus niet alleen voor de (hoog-)bejaarden en risicogroepen. Een reactie: „Kijk naar Israël en het Verenigd Koninkrijk, waar ze wel een boosterprik geven. Nu zegt Van Dissel dat die niet nodig is, maar straks lopen we weer achter de feiten aan.”

Wat betreft de winter: een fikse meerderheid denkt dat er dan weer nieuwe maatregelen gaan komen. Daarbij is de coronapas een blijvertje, zo denken veruit de meeste respondenten. Een reactie: „Dat er nu een vierde golf dreigt, komt doordat heel veel bedrijven helemaal niet controleren.” Iemand anders vindt dat Nederlanders zelf vragen om een vierde golf: „De meesten doen alsof er geen corona meer is. Horecabedrijven controleren niet, en de gemeente controleert de horecabedrijven niet. En dan zijn er nog mensen die God vrezen, maar het virus niet. Het blijft dweilen met de kraan open in dit land.”

Maatregelen moeten er komen in de brandhaarden waar veel ongevaccineerden zijn, zoals nu in Staphorst en op de Veluwe. Een deelnemer suggereert: „Misschien kunnen kerken hun gemeenten overhalen om toch een vaccin te nemen.”

Zelf voelen de meeste stemmers zich - waarschijnlijk door het vaccin - wel veilig. Toch zit er bij sommigen veel angst: „Ik heb een slecht werkend immuunsysteem. In drukke winkels ben ik nog steeds erg bang omdat er veel ongevaccineerden zijn.”

De meeste respondenten geloven niet dat ongevaccineerden zich alsnog gaan laten prikken als er weer een lockdown dreigt. Een respondent: „Je bereikt het beste effect als je alle ongevaccineerden in lockdown laat gaan. Dat zal veel mensen over de streep trekken.” Veel mededogen met coronapatiënten die op de intensive care terechtkomen, hebben de meeste stemmers niet. Een stemmer: „Het mag niet zo zijn dat ongevaccineerden plekken bezet houden op de intensive care, ten koste van reguliere patiënten. Zij hebben willens en wetens een risico genomen.”

Een andere respondent vindt een ’speciaal ziekenhuis voor ongevaccineerden met een verzorger die ook geen prik heeft gehad’ een goed idee. Een deelnemer: „Als we de media moeten geloven, liggen er bijna alleen maar ongevaccineerden op de ic’s. Het lijkt me lastig om te besluiten om ongevaccineerden te weigeren. Laten we maar hopen dat het meevalt met die vierde golf.”