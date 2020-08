Slachters vaak uitgebuit

Slachterijen vormen soms grote Covid-19 haarden. De omstandigheden zijn er vaak erg slecht en het personeel wordt uitgebuit tot op het bot. Het zijn de moderne loonslaven van deze tijd.

Voor een hongerloontje moeten ze keihard werken en mogen ze slapen in een net geen varkenshok. Controle is er nauwelijks. Het gaat in deze bedrijfstak puur om winst maken. Hoe, dat maakt niet uit. Het is een ernstig verziekte sector. Deze zeer onmenselijke omstandigheden moeten stoppen. ’Vieze’ slachterijen moeten direct dicht.

Waarom slachten wij hier in Nederland eigenlijk varkens voor de Chinese markt? Wat een waanzin.

Marcel Brouwer,

Culemborg