In het Vizier Vragenuurtje is vaak niet meer dan podium voor backbenchers die heel even mogen schitteren

Enkele weken geleden was ik begonnen aan een column over het Vragenuurtje. Dit ritueel, ooit bedoeld voor snelle kabinetsantwoorden op actuele Kamervragen, verzandt nogal eens in plichtmatig voorlezen van voorgekookte vragen en evenzo door ambtenaren voorbereide antwoorden. Het rechtstreeks uitgezonden Vragenuurtje is vaak niet meer dan een podium voor backbenchers, die heel even mogen schitteren op de landelijke televisie.