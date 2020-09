’Ontwrichters maatschappij hard aanpakken’

Akwasi roept op om geweld te plegen tegen Zwarte Piet en Willem Engel van Viruswaanzin is de aanstichter van ’Ikdoenietmeermee’. Als het te heet wordt onder hun voeten dan maken zij snel een quasi excuus. Strafrechtelijke vervolging is daarmee uitgesloten. Zogenaamde BN’ers die zich door Willem Engel laten opstoken, krijgen een enorm platform in diverse televisieprogramma’s. Tegen dergelijke randfiguren moet streng worden opgetreden. Met een simpel excuus kunnen zij niet wegkomen.

H. Devroy