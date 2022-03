’Van Lienden en co treft alle blaam’

Het ministerie van Volksgezondheid deelt voorlopig geen feitenrelaas met de Tweede Kamer over de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden en de rol die voormalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge bij die deal speelde. Gelukkig is net het boek 'Sywerts miljoenen' verschenen. De schrijvers Jan-Hein Strop en Stefan Vermeulen deden maandenlang onderzoek naar de Hulptroepen Alliantie. Aan de hand van gesprekken met vele tientallen insiders en talloze interne documenten vertellen ze voor het eerst het hele verhaal achter deze affaire in dat boek vol nieuwe onthullingen. Na het lezen van het boek kun je eigenlijk alleen maar concluderen dat Van Lienden met zijn zakenpartners Bernd Damme en Camille van Gestel, door de doortrapte manier waarop zij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor ruim 100 miljoen euro 40 miljoen onbruikbare mondkapjes in de maag hebben gesplitst waaraan zij zelf 28 miljoen euro over hielden, gewoon een criminele organisatie is.

Henk Versteeg, Nunspeet