’Verdachten uitleveren aan Spanje’

Dit moet wettelijk mogelijk zijn en is zeer gewenst. Geen zielige verhalen over taalproblemen bij het verhoor, benauwde cellen, weinig bezoek van familieleden, hogere straffen door Spaanse wetgeving, e.d. Laat dit tuig maar eens de volledige consequenties ondervinden van hun laffe daad. In ons land komen ze er vanaf met een lichte gevangenisstraf door de softe wetgeving en advocatuur.

J. Kluin