’Verzet tegen coronabeleid Rutte IV’

Winkels, zoals bijvoorbeeId Ikea, mogen wel open. Op afspraak. Maar wat moet ik me daarbij eigenlijk voorstellen? Zoiets gaat in elk geval niet lukken en de winkels zullen dus ouderwets volstromen. De horeca daarentegen, waar iedereen zit, en ook nog eens op de vereiste afstand, moet gesloten blijven. Zij worden het hardst getroffen terwijl het water bij hen reeds tot aan de lippen staat. Dit is aan niemand meer uit te leggen.

De ziekenhuiscijfers geven daar in elk geval totaal geen aanleiding voor. Integendeel zou ik zelfs willen beweren. Onze nieuwe machthebbers willen zich daarmee nadrukkelijk presenteren. Maar: C'est le ton qui fait la musique. Met een valse ondertoon weliswaar. Ik voorzie dan ook veel protesten tegen deze heilloze plannen. De ME kan zich alvast gaan warmlopen. Zoveel is wel zeker.

Jan Muijs, Tilburg