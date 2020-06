Brief 2 ’We moeten vooruit kijken’

En natuurlijk moet er betaald worden, want daar is het allemaal om begonnen. Mijn vader is in WOII afgevoerd naar Duitsland in het kader van de Arbeitseinsatz. Dat was ook een vorm van slavernij. Dat werd bedreven door Duitsers die nu niet meer leven. Dat waren andere tijden. Geen enkele Duitser hoeft aan mij daarvoor excuses te maken of iets te betalen. Ik vind de Duitsers van deze tijd aardige mensen. Veel aardiger dan bijvoorbeeld Jesse Klaver. Maar ook aardiger dan Fransen, Italianen, etc. Het wordt hoog tijd dat we niet meer terugblikken naar de slavernij maar vooruit kijken. De sloop van een standbeeld kan de slavernij niet ongedaan maken maar met de juiste duiding wel het complete verhaal vertellen.

Jack IJpelaar, Loon op Zand

