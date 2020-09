’Is Famke Louise het voorbeeld voor jongeren?’

Bizar om te zien hoe een influencer als Famke Louise bij Jinek zit te stotteren en niet eens in staat is ’haar’ mening goed onder woorden te brengen. En zelfs een kladnotitie daarbij nodig heeft. Hoe authentiek is dan je mening?

Is dit het voorbeeld voor vele jongeren? Zeggen #ikdoenietmeermee maar vervolgens niet de gevolgen in zien van deze oproep tot niet meer mee doen.

Ze maakt zich druk over haar stiefvader die als piloot niet meer kan vliegen, maar door deze oproep is de kans dat hij snel weer kan gaan vliegen verder weg dan ooit. Ze maakt zich zorgen over de vele gezinnen in de problemen, maar met haar actie komen nog meer gezinnen nog langer in de problemen.

Wat Famke Louise in ieder geval duidelijk gemaakt heeft is dat ze de verantwoordelijkheid die ze heeft met zoveel volgers niet aan kan. Een tijdelijke lockdown van haar account zou wellicht een verstandige zet zijn van haar.

Krijn ten Hove