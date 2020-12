’Wie is hier spekkoper?’

De huizenverkoper die na de verkoop van zijn huis weer een nieuw (weer veel te duur) koopt? En dan (veel) meer overdrachtsbelasting moet betalen? Of de huizenbezitter die het bedrag dat hij jaarlijks aan huurwaardeforfait bij zijn inkomen moet optellen en daardoor meer belasting betaalt? Of de huizenbezitter die ieder jaar meer gemeentebelasting betaalt omdat de WOZ-waarde zo fijn is gestegen? In al deze gevallen is de Staat en/of gemeente spekkoper, niet de huizenbezitter. Al die overwaarde is een papieren vermogen. Een melkkoe voor de diverse overheden.

Zoë van Wissem-

Leenders, Maastricht