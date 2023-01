In de trein werden we gecontroleerd en toen bleek dat mijn man verkeerd had ingecheckt, namelijk bij Arriva i.p.v. bij de NS. De vrouwelijke conducteur vroeg om hulp voor ons op station Amsterdam-Amstel. Daar werden we heel uitgebreid en weer heel vriendelijk geholpen. De NS met al zijn ’ups and downs’ kan voor ons niet meer stuk. Dankjewel lieve conductrice en personeel op Amsterdam-Amstel.

Riek van Bussel, Westervoort

