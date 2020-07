’Eiwitarm dieet gevaarlijk voor koe’

50 jaar geleden heb ik bij toeval hoogwaardig eiwit, als bijproduct, ontwikkeld op een bedrijfslab behorend bij KSH-ZBB in de Zaanstreek voor o.a. de aardappelmeelindustrie van Foxhol. Vanaf die tijd wordt dit al als bijvoeding aan de koeien gegeven, waardoor deze een bepaalde ontwikkeling hebben doorgemaakt.

Dit proces plotseling stoppen betekent dat het vee doodziek kan worden. Afbouw van de veestapel is beter dan op deze manier. Mensen weiger je ook niet opeens alle vlees en vis en andere eiwitten. Laat het in vredesnaam aan de deskundigen over: veeartsen, biologen, biochemici.

R. Brouwer

Alkmaar