Column: Stadsicoon en dierenvoedselbank-oprichter Ferry overleden

’Jammer dan, ik ga lekker weer mijn borsten tonen’

Mijn naam is Stella Bergsma en ik heb tieten en dat spijt me heel erg. Ik kan er niets aan doen, ik ben ermee geboren, nou ja geboren, u snapt me. Ze zitten er op mijn borst, hangen er rond, vol en mooi te zijn, maar dat is niet goed. Het is kwetsend en schokkend.