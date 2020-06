In een reclamefolder kwam ik een stoel tegen die mij beviel, maar die was alleen op te halen in de winkel in Amsterdam, terwijl ik in Castricum woon. Ik heb gebeld en de verkoopster was zo lief om twee stoelen naar het filiaal te brengen in Castricum op de eerste dag van haar vakantie. Dankjewel Karin van de Blokker aan de Rozengracht.

Jan Volkers