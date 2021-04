Kom op met die prik voor zorgmedewerkers!

,,De vaccins zijn beschikbaar en toedienen kunnen de ziekenhuizen en klinieken natuurlijk prima zelf; ze doen niet anders”, betoogt Marc Nelissen. Ⓒ ANP/HH

Het is onbegrijpelijk dat zorgpersoneel moet wachten op vaccinatie, terwijl het besmettingsgevaar en het ziekteverzuim in de zorg bovengemiddeld hoog is. Dat stelt zorgbestuurder Marc Nelissen. „De vaccins zijn beschikbaar. Sta de zorgmedewerkers toe om elkaar in te enten.”