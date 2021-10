Premium Het beste van De Telegraaf

Opinie Annemarie van Gaal Kalme Koolmees zal op de proef worden gesteld

Door Annemarie van Gaal

Het blijft me verbazen hoe een paar mensen, zeven maanden lang met elkaar kunnen praten over de samenstelling van hun groepje. Ik begrijp best dat je een paar dagen kunt overleggen over welke combinaties er mogelijk zijn en waarom je de ene partij er niet bij wilt hebben en de andere partij wel. En ik begrijp ook best dat wanneer iedereen aan tafel zichzelf graag hoort praten en erg lang van stof is, je er pak ’m beet, misschien wel een week over doet. Maar wat bespreek je dan in de maanden daarna?