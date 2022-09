Drink het tot Heineken andermaal toeslaat

Financieel

Brand Brouwerij gaat dicht

Een van de oudste brouwerijen van Nederland, Brand Brouwerij in het Limburgse Wijlre, gaat over anderhalf jaar dicht. Dit heeft Heineken vanochtend bekend gemaakt. Brand heeft 48 medewerkers. Ervoor in de plaats komt een microbrouwerij voor speciaalbier waar 4 medewerkers aan de slag kunnen.