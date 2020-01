’Meenemen Dest naar Qatar fout’

Het Amerikaanse elftal bleef om veiligheidsredenen thuis en terecht. Bij Ajax wegen de commerciële belangen waarschijnlijk zwaarder dan de veiligheid van de spelers. Als Ajax al niet geleerd heeft van het vreselijke drama met Nouri en afgelopen jaar het door laten spelen van Blind, nadat hij op de middenstip in elkaar was gezakt, dan vraag ik me af hoe Ajax aankijkt tegen de veiligheid en gezondheid van de spelers. Als Ajax zo'n goede en vooraanstaande club wilt zijn, dan zouden zij toch eens andere wegen moeten gaan bewandelen dan alleen aan de commerciële belangen te denken.

Ronald Kranenburg, Lisse