’Gasbel aan rijkdom aanboren’

We beschikken over een enorme rijkdom en wel dat er nog voor ca. 450 miljard m3 aardgas in de bodem zit. Niet alleen buitenstaanders, maar ook heel veel Groningers, vinden dat gezien de huidige situatie in Oekraïne en de enorme inflatie, dat we hier iets mee moeten doen. Zetten we deze hoeveelheid gas af tegen een zeer lage marktprijs van slechts €1 per m3, dan hebben we het toch even over € 450 miljard.

Natuurlijk moet je bij een eventuele winning van deze gasbel de Groningers ruimschoots compenseren.

Wat betreft de schade gaat het om ca. 100.000 woningen waarvan er mogelijk 50.000 volledig moeten worden herbouwd en 50.000 woningen die je stevig moet renoveren. Alles bij elkaar een kostenpost van mogelijk € 100 miljard.

Dan kan het overblijvende geld worden gebruikt voor investeringen in het ov, zoals een snelle treinverbinding met Lelystad, overige infrastructuur, de Eemshaven geschikt maken voor vloeibaar gas, waterstof, enz.

Kees Jan Porre,

Maarssen