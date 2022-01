Ieder kind heeft een vader nodig

Tennis

Echtgenote Novak Djokovic sneert naar Australische premier: ’De enige regel is liefde’

Ook de vrouw van Novak Djokovic, die momenteel vastzit in een quarantainehotel in Melbourne, heeft op Twitter haar ongenoegen geuit over de handelswijze van de Australische regering. Het land wil de Serviër niet binnenlaten voor de Australian Open vanwege zijn vaccinatiestatus.