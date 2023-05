Brief 1 ’Lobby voor tanks lachwekkend’

Waarom hebben we de tanks de deur uit gedaan? Waarom zijn we bij de NAVO aangesloten? Met een goed handjevol huidige projectielen, afgevuurd door een vijand vanaf lucht, water, vaste land op dijken en/of waterwerken, staat ons kwetsbare waterlandje binnen de kortste keren onder water. Valt het leven stil in het ’droge’ deel. Aanschaffen van die tanks heeft echter ook voordeel dat het echec van de NAVO naast huizenhoge kosten bevestigd worden nu vrijheid, democratie en westerse ideologie in snel tempo slechts een elite ten dienste staan.

Ton Halderit, Echt

