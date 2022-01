Uitslag Stelling: Wars van uiterlijk vertoon

Van de respondenten denkt namelijk slechts een vijfde dat iemand die zonder medische redenen naar de plastisch chirurg stapt, zich bewust is van de gevaren. ,,Velen wíllen het niet zien, want zijn verblind door wat de media hen voorschrijven.” Veel respondenten vinden dergelijke ingrepen onverstandig en noemen mensen die het doen ’dom’. ,,Het IQ van een kamerplant”, zo merkt iemand op.

De ene helft van de stemmers kan zich voorstellen dat wie zo’n operatie wil ondergaan, uitwijkt naar het buitenland. In Nederland is een dergelijke ingreep namelijk onbetaalbaar. De andere helft van de respondenten daarentegen, begrijpt hier helemaal niets van.

Een meerderheid denkt dat het ondergaan van een cosmetische operatie in een land als Turkije risicovoller is dan in Nederland. Een reactie: ,,Het is niet de eerste keer dat iemand overlijdt in Turkije.” Een paar andere respondenten verwijzen naar de mislukte renovatie van het gebit van Donny Roelvink. ,,Dat was ook totaal misgegaan. Ik ben benieuwd naar wat het kost om dat te herstellen en wie dat uiteindelijk gaat betalen.”

Mocht het misgaan en ’patiënten’ kloppen aan bij een arts in Nederland, dan moeten zij zelf opdraaien voor de kosten, zo vindt een grote meerderheid. ,,Als je in aanmerking wilt komen voor vergoeding, stel verplicht dat je je vooraf op de hoogte stelt van de risico’s en je je laat behandelen door een gerenommeerd instituut”, klinkt het. Een andere respondent oppert dat zorgverzekeraars de operatie in het buitenland eerst moeten goedkeuren, om in aanmerking te komen voor vergoeding bij complicaties.

Er zijn plannen om mislukte cosmetische ingrepen te registeren. Dat vinden de meeste deelnemers een goed idee. Zo stelt één van hen: ,,Prima idee, maar dat ontslaat je niet van de verantwoordelijkheid zelf na te denken over risico’s.”

Het begrip voor mensen die cosmetische chirurgie willen laten ondergaan is niet groot. Maar een klein deel snapt dat iemand iets met een operatie aan zijn uiterlijk wil laten veranderen. ,,Waarom zou je dit jezelf toch aandoen?”, vraagt een respondent zich af. ,,Het is slechts uiterlijk vertoon. Het lichaam verwelkt toch vroeger of later, maar wees er vooral zuinig op.”

Zogenaamde influencers op sociale media laten zich graag helpen door plastisch chirurgen en maken daarmee goede sier op social media. De meesten vinden dat deze praktijken aan banden moeten. Daarbij vindt een meerderheid dat die influencers ook zelf verantwoordelijkheid moeten nemen en minder ‘te koop’ moeten lopen met de aanpassingen aan hun uiterlijk. ,,Influencers moeten hun verantwoordelijkheid nemen en het schoonheidsideaal bijstellen.”

Daarnaast zou er een verbod moeten komen op ’beautyreizen’ in verre oorden, zo vindt een meerderheid, maar niet iedereen gelooft dat dat kan. ,,Dat lijkt bijna onmogelijk, want je kunt mensen niet verbieden dit te doen. Bovendien krijgt het dan gewoon een andere naam.” Iemand anders denkt juist wel dat het kan en wil de artsen laten vervolgen.