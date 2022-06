Brief 1 ’Lasten voor burgers verlagen’

In dit perspectief zou het kabinet sieren om de financiële lasten voor de burgers zo min mogelijk zwaar te laten zijn. Financieel draagbaar door tijdelijk passende maatregelen te nemen. Het kan toch niet zo zijn dat juist gezinnen en ouderen met lage inkomens dit extra hard treffen en daarmee de tweespalt in de samenleving door het kabinet onaanvaardbaar wordt opgeschroefd. Veel gedupeerde inwoners zullen in de loop van de tijd afstand nemen van de stellingname van Rutte dat de oorlog in Oekraïne ook hun oorlog is. Zij voeren steeds meer een eigen oorlog om het hoofd boven water te houden.

J. Werkhoven