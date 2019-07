Tourrenners belden spontaan aan

In 1954 was de Tour in Amsterdam. Mijn ouders hadden een familiehotel in hartje stad. Alles was toen nog niet zo voor de renners geregeld als nu. Op een avond werd er gebeld. Er stonden twee jongemannen voor de deur met op hun schouders een racefiets. Het bleken Wout Wagtmans en Wim van Est te zijn. Hun fietsen gingen mee naar hun kamer.

’s Ochtends na het ontbijt hebben ze nog iets in het gastenboek geschreven. Jammer genoeg zijn wij dat met de verhuizing kwijtgeraakt. Hoe ze aan ons adres gekomen zijn? Waarschijnlijk van de portier van het American Hotel. Ons hotel bestaat niet meer. Wat overgebleven is, is de voorgevel. Het pand zelf is nu onderdeel van het DeLaMar-theater.

P.E. de Bakker de Rijk