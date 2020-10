’Crisis aanwenden voor verandering’

Perspectief schetsen, prima. Maar om na corona zo spoedig mogelijk naar ’het oude normaal’ terug te gaan, zou net zo dom zijn als na een burn out je oude, vertrouwde maar ziekmakende leven te hervatten. ’Never waste a good crisis’ betekent stilstaan bij wat vóór en tijdens corona wel en niet werkte. Behoud het goede en heb het lef om waar nodig andere keuzes te maken dan vroeger. Zo hebben we hopelijk o.a. geleerd dat de zeer hoge bevolkingsdichtheid niet alleen slecht is voor milieu, klimaat en leefbaarheid, maar Nederland ook bijzonder kwetsbaar maakt voor besmettelijke ziektes.

K. Teplá, Voorburg