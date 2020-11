’Succesverhaal migranten uitzondering’

Natuurlijk verdienen deze mensen het om in het zonnetje te worden gezet. Maar dat meneer Manders meent dat PVV, FVD stemmers en andere criticasters dan om ’principiële’ redenen zouden moeten afzien van het gebruik van het vaccin is het toppunt van kortzichtigheid waar vele (EU) parlementariërs last van hebben.

Indien alle migranten met de intentie van het Turkse echtpaar de EU binnen zouden zijn gekomen zou niemand daar problemen mee hebben, sterker nog dan zouden er in het geheel geen problemen zijn. Uiteraard hoeft echt niet iedere immigrant professor te worden, maar het gaat om de intentie en dat is waar het bij velen aan schort.

We worden dagelijks geconfronteerd met bedreigingen, diefstal, overlast, moord etc. Het zou meneer Manders sieren als hij daar ook oog voor had. Maar waarschijnlijk is hem dat niet welgevallig binnen het kader van zijn idealistische denkbeelden.

Piet Hollaar

Nieuwegein