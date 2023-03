Premium Het beste van De Telegraaf

Brievenkomedie in stuurloos Nederland

Door Nausicaa Marbe Kopieer naar clipboard

Wonderlijk toch, hoe het kabinet er telkens in slaagt om de onschuld zelve te spelen over schrijnende problemen. Nu meent premier Rutte ’een signaal’ te hebben opgevangen waarmee hij aan de slag kan. Nu pas? Ook heeft hij het nieuws vernomen dat ’de politiek er niet voor iedereen is’. Ineens is daar ook het besef dat het kabinet vaart moet maken met drie dossiers: toeslagen, Groningen, stikstof – de schaamte-drie-eenheid van wanbestuur in dit land. Zelden is het kwartje later gevallen.