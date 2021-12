Premium Het beste van De Telegraaf

Column Afshin Ellian In de strijd tegen corona kan Twitter niet neutraal blijven

Door Afshin Ellian

Onvoorwaardelijke vrijheid is geen vrijheid, geen menselijke vrijheid. Alles wat de mens doet, is geconditioneerd. Vrijheid van meningsuiting staat zonder meer in een aantal zaken onder druk: islam, multiculturalisme en diversiteit. In de voorbije decennia heb ik het continu opgenomen voor de vrijheid van meningsuiting van politici, intellectuelen, journalisten en cartoonisten. Er zijn echter ook wettelijke en morele grenzen aan alle vrijheden: vrijheid is geen zelfmoordpact!