’Duidelijkere richtlijnen voor fiscus’

Bij al deze opwinding vergeten de politici dat zij de Belastingdienst al jaren opzadelen met steeds weer nieuwe regelgeving die amper nog valt te begrijpen.

De handen bij de dienst worden daarnaast ook nog eens gebonden wanneer men vaststelt dat in verhouding vaker fraude voorkomt ingeval van dubbele nationaliteit. Dat is etnisch profileren en verboden! Op zich terecht natuurlijk, maar ik kan mij voorstellen dat men zich afvraagt: Wat willen jullie nou? Fraude door Bulgaren was immers een schande en moest aangepakt. Schep duidelijke regels!

O. Jansen, Leeuwarden