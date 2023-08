’Klanten Vandebron moeten overstappen’

Bekijk ook: Eigenaar zonnepanelen krijgt minder voordeel bij Vandebron

Er is een eenvoudige oplossing voor klanten van Vandebron gewoon naar een andere leverancier gaan waar je niet wordt bestolen. Het is heel eenvoudig als jij voor een geleverde Kw 30 cent betaald moet jij ook 30 cent of wat de prijs ook is op dat moment krijgen voor de door jouw geleverde Kw. Zoek de juiste leverancier.

Hans Wilbers, Velsen