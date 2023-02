’Burgers kunnen rekeningen niet betalen’

Zo’n warmtepomp kost kapitalen. En iedereen moet aan de electrische auto die ook steeds onbetaalbaarder wordt. Er komen Provinciale Statenverkiezingen aan terwijl niemand heeft het over de provincie heeft maar alleen over de Eerste Kamer. We passen de wet aan voor een spookprovincie zodat mensen in het buitenland een stem kunnen uitbrengen. De politiek heeft het vooral over zichzelf maar niet over burgers die de rekeningen niet meer kunnen betalen. De overheid is er voor de mensen maar het lijkt hier wel andersom. Kortom: in wat voor land zijn we verzeild geraakt? Echt niet meer dat prachtige land van Rutte, dat is inmiddels luchtfietserij.

M. de Jager, Bussum