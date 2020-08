Libanese droom is veranderd in een nachtmerrie

Beiroet weent. De stad droomde ooit van een brug naar tolerantie, moderniteit en Europa. Niemand zegt van wie de 3000 ton ammoniumnitraat was. In Beiroet is het levensgevaarlijk om iemand of een groep ter verantwoording te roepen. Daar had en heeft echter een groep bijzondere belangstelling voor ammoniumnitraat: de terreurbeweging Hezbollah. Beiroet ligt in puin. De tragedie van Beiroet is het sektarisme en Hezbollah.