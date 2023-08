Wat wilt u liever: lekkere tomaten of kattenfilmpjes?

Is het eigenlijk wel zo fijn dat we zonder dwalen elk afgelegen Frans kasteeltje kunnen vinden? Dat we langs de péage zoeven zonder stoppen, dankzij de efficiënte tolbadge die ons kenteken herkent en het bedrag van onze rekening afschrijft? Dat Google Translate aan een foto van de Italiaanse menukaart genoeg heeft om ons een Nederlandse versie te serveren?