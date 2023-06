’Aardappel straks onbetaalbaar’

Dan gaat het niet over natuurverschijnselen als te veel of te weinig regen, maar over alles wat de overheid bewust doet. Neem even de nieuwste regel dat de aardappelen na 1 oktober niet meer gerooid mogen worden. Dat maakt van de aardappel het nieuwe goud en de friet duurder dan een diner in een 3-sterrenrestaurant. Eén boer weg door het gecreëerde stikstofschandaal, drie andere gezinnen ook weg. En als klap op de vuurpijl oordeelt een rechter dat, ondanks goedgekeurd door het Ctgb, er niet meer op lelievelden gespoten mag worden. Je zult maar agrariër of aanverwant zijn in Nederland.

Jan de Geus,

Langbroek