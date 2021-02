’Jeugd onder achttien moet kunnen meepraten’

„Als we terugkijken op die klimaatstakingen is duidelijk hoe weinig ze hebben opgeleverd”, stellen de Barlaeus-scholieren, hier overigens niet afgebeeld. Ⓒ Ronald Bakker

Jongeren hebben geen inspraak in het overheidsbeleid en er wordt ook niet naar hen geluisterd, vindt klas 5 van het Barlaeus Gymnasium in Amsterdam. De scholieren bepleiten een jeugdorgaan in elke gemeente, dat wordt geraadpleegd over onderwerpen die jongeren aangaan.